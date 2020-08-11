ABD'li kadın, karantinadan sonra soluğu dövmecide aldı

Dorothy Pollack adında 103 yaşındaki kadın, karantinadan çıktıktan sonra kurbağa dövmesi yaptırdı.

ABD’de 103 yaşındaki Dorothy Pollack'in, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır kaldığı bakımevinden çıktıktan sonraki ilk işi, dövme yaptırmak oldu.

Michigan eyaletindeki Muskegon ilçesinde 4 aydır bir bakımevinde karantinada kalan Dorothy Pollack, temmuz ayında 103 yaşında girdi.

ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR LİSTESİ

Pollack, karantinada kaldığı sürede kendisine "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladı.

Pollack’in torunu Teresa Zavitz-Jones, "Koronavirüs onu aylarca hapsetti. Onu göremiyorduk, nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Duyma konusunda rahatsızlığı olduğu için telefon görüşmeleri de oldukça zordu." dedi.

"DÖVMECİYE GİTTİ"

Dorothy Pollack, bakımevinden çıktığı gibi dövmeciye gittiğini ifade ederek, “Yıllar önce torunum dövme yaptırmamı istemişti ama yapamamıştım. Aniden dövme yaptırmaya karar verdim. Yaptıracaksam da kurbağa dövmesi yaptıracaktım çünkü kurbağaları seviyorum.” dedi.

Pollack’in ölmeden önceki istek listesindeki diğer maddenin ise motosikletle gezintiye çıkmak olduğu ve bu isteği de gerçekleştirdiği belirtildi.