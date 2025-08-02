ABD'li kongre üyesi Khanna: Filistin'i tanıma zamanı geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasına dünyadan ses yükselmeye devam ediyor..

Bu kapsamda; Fransa, İngiltere, Malta, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek olan toplantıda, Filistin'i tanıyacaklarının sinyallerini verdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, sosyal medya hesabından buna ilişkin paylaşımda bulundu.

Khanna, X hesabından Jewish Insider gazetesinin bir haberini paylaştı.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMANIN ZAMANI GELMİŞTİR"

Söz konusu haberde, ABD'li 11 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin, Filistin devletinin tanınması çağrısıyla ABD yönetimine mektup gönderdiği bilgisi yer alıyor.

Khanna, bu haberin "sabotaj" amaçlı sızdırıldığını öne sürerek, bunun işe yaramayacağını ifade etti.

Eylül ayındaki BM toplantısı öncesi Filistin'in tanınması konusunda destek toplayıp girişimde bulunacaklarını paylaşan Khanna, "Filistin devletinin tanınması artık zamanı gelmiş bir fikirdir. Meslektaşlarımın buna tepkisi çok büyük oldu." açıklamasında bulundu.

ABD'Lİ DEMOKRATLARDAN GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRME ÇAĞRISI

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'nden 4 Demokrat üye, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze konusunda bir mektup gönderdi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Gregory Meeks, Rosa DeLauro, Jim Himes ve Jamie Raskin imzalı mektupta, Trump'a, "Gazze'deki savaş, çok derin bir insani kriz, coğrafi istikrarsızlık ve taraflar için vahim bir risk halini aldı. Amerikan diplomasisinin tüm ağırlığını bu çatışmaya acil, kesin ve kalıcı bir son getirmek için koymaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

"TRUMP GEÇİKMEDEN LİDERLERİ BARIŞ MASASINA GETİRMELİ"

Gazze'deki savaşın sürmesinin insani felaketi artırdığına işaret edilen mektupta, "(Trump'a hitaben) Daha fazla gecikmeden İsrail, Filistinli liderler, bölgesel paydaşlar dahil tüm ilgili tarafları tekrar müzakere masasına getirmelisiniz." ifadesi yer aldı.