ABD'li Müslümanlardan Biden'a: Bölgesel bir savaşa girme ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, İran'ın İsrail'e hava saldırısı sonrası Biden yönetimine bölgesel bir savaşa girmemesi çağrısında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in İran'a ait Şam'daki büyükelçiliği vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

İran'ın misillemesi, kamikaze İHA saldırıları şeklinde başladı.

Son gelen bilgilere İsrail'e ciddi bir hasar veremeyen ve 1 kişinin yaralandığı saldırıların ardından, ABD'nin alacağı tavır merak ediliyor.

Amerikalı Müslümanlardan Biden'a çağrı: Savaşa girme

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulunuldu.

Biden yönetiminin, aşırı sağ hükümetine verdiği tam yetkiyle İsrail'i, Gazze'deki soykırımdan Şam'daki İran Büyükelçiliği kompleksini vurmaya kadar kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada,

Binyamin Netanyahu'nun çaresiz ve başarısız hükümeti, açıkça dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalışıyor.

ifadeleri kullanıldı.

ABD halkının, Gazze'de süren soykırımı ya da İsrail hükümetinin ABD'yi başka bir kaçınılmaz ve gereksiz Orta Doğu savaşına sürükleme yönündeki girişimini desteklemediğine işaret edilen açıklamada,

Yeter artık. Biden yönetimi, İsrail hükümetinden devam eden krizi hafifletmesini ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmasını talep etmelidir.

değerlendirmesinde bulunuldu.