AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de, 'reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma' suçlarıyla tutuklu yargılandığı esnada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili üç milyon sayfa, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoluk dosya, cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşılan belgelerde kan dondurucu ifadeler yer alıyor.

Bu ifadelerden birisi ise ABD'li ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın gönderdiği mesajlarda geçiyor.

KENYA'YA GİTMEDEN YAZDI

Peggy Siegal, Epstein'e gönderdiği bir e-postada Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu belirtiyor.

"SENİN İÇİN BEBEK GETİREYİM Mİ"

Epstein'i seyahatinde nerelere gideceğine ilişkin bilgilendiren Siegal, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek." ifadesi e-postada yer aldı.

Siegal'ın e-postasında "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi." ifadesi öne çıktı.

"TAMAMEN YAHUDİ Mİ OLACAK"

Peggy Siegal devam eden mesajında, "Tamamen Yahudi mi olacak?" diye soruyor.

Jeffrey Epstein ise "Hayır, Yahudi olmayanlar bol miktarda." cevabını veriyor.

MELENIA'NIN YÖNETMENİ DE BELGELERDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çekilen belgeselin yönetmeni Brett Ratner'ın Epstein ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar, yeni yayımlanan belgelerin arasında yer aldı.

Fotoğraflarda, Ratner'ın, Epstein ve kimliği gizli iki kadınla birlikte bir koltukta sarılarak oturduğu görülüyor.

Söz konusu görüntülerin çekildiği tarihe dair bilgi paylaşılmadı.

Siegal ve Ratner, konuya ilişkin açıklama yapmadı.