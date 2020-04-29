Puro taşıdığı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocuğu darbeden polisin görüntüsü sosyal medyada yayınlanırken, olay tepki gördü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Rancho Cordova Polis Departmanı'nda görevli bir polis memurunun, 14 yaşında olduğu belirtilen erkek bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darbetti.

Çocuğun kafasına ve yüzüne yumruklar atan polisin görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.

POLİS, ÇOCUĞU YERDE SÜRÜKLEDİ

14 yaşındaki çocuğu yerde sürükleyerk, yumruklar eşliğinde kelepçelemeye çalışan polise, tepkiler büyüdü.

Çocuğun yakınları söz konusu durumun yaşanması için hiçbir sebep olmadığını belirtirken “Bu tür stres altında önceden var olan ölümcül olabilecek bir sağlık durumu var.” dedi.

ABD'li polis 14 yaşındaki çocuğu darbetti