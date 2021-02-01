Polislerin giydiği kamuflajlarda bulunan vücut kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan olayda, ABD'li polisin 9 yaşında bir çocuğa orantısız güç kullandığı görüldü.

ABD polisinin 9 yaşındaki bir kız çocuğuna uyguladığı güç, tepkilere neden oldu.

New York'taki Rochester şehri emniyetinin yayınladığı şiddet görüntülerinde, kriz geçiren 9 yaşındaki kız çocuğuna polis tarafından biber gazıyla müdahale edilerek kelepçe taktıkları görüldü.

KELEPÇE TAKIP KARA BASTIRDILAR

29 Ocak'ta yaşanan olayda, polislerin kızı zapt etmeye çalıştıkları, kelepçelemek için kara bastırdıkları sırada çocuğun sesini babasına duyurmak için haykırdığı, kamera kayıtlarında yer aldı.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Kızın, bir polisin "Çocuk gibi davranıyorsun." sözüne karşılık "Ben çocuğum." cevabı verdiği duyuluyor. Araçta oturmayı reddeden çocuğa, polisin biber gazı sıkması da görüntülere yansıdı.

ÇOCUĞUN, AİLESİNİ ÖLDÜRECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Polis şefi yardımcısı Andre Anderson, yaptığı açıklamada, olayın bir aile sorunu nedeniyle yaşandığını ve kız çocuğunun çığlıklar atarak, ebeveynlerine bağırıp kendisini ve annesini öldüreceğini söylediğini belirtti.

ABD'li polisler 9 yaşındaki kız çocuğuna orantısız güç kullandı VİDEO

"KELEPÇEYİ EBEVEYNLERİ TALEP ETTİ"

Anderson, güvenliği amaçlanarak, ambulans gelene kadar polis aracında bekletilmek istenen çocuğun, bu sırada polislere tekme attığını, ardından da polisin biber gazı kullanmak durumunda kaldığını ve ebeveynlerinin talebi üzere çocuğu kelepçelediklerini bildirdi.

BİR DAHA YAŞANMAYACAK DENDİ

Polis şefi Cynthia Herriott-Sullivan ise polis memurlarının yaptığı eylemi savunmayacağını ve bir daha yaşanmaması için daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Sullivan, kız çocuğunun Rochester Hastanesi'ne götürüldüğünü, ihtiyaç duyduğu tedaviyi ve bakımı aldıktan sonra ailesine bırakıldığını aktardı.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren da polisin müdahalesini eleştirirken "10 yaşında bir çocuğum var, yani o bir çocuk, o bir bebek. Bu video, bir anne olarak görmek isteyeceğiniz bir şey değil." ifadesini kullandı.

AYNI POLİS DEPARTMANI AYNI SUÇLAMA

Rochester Polis Departmanı, 23 Mart 2020'de emniyet görevlilerinin, gözaltı sırasında siyahi Daniel Prude'un ölümüne sebep olmalarından bu yana pek çok soruşturma ve eleştiriyle karşı karşıya kaldı.

SİYAHİ BİR VATANDAŞ ÖLDÜRÜLDÜ

Siyahi Amerikalının ailesi tarafından paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde bulunan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülmüştü.

Bilinçsiz haldeyken hastaneye kaldırılan Prude'un 7 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmış, otopsi raporunda ölüm nedeni olarak "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları" gösterilmişti.