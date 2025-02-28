ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğuna çıkıyor

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor..
Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana düzenlediği 10 dakika süren ücretli uçuşlara bir yenisi daha ekleniyor.
Şirket, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğunda ünlü şarkısı Katy Perry'nin yer alacağını duyurdu..
Açıklamada, ilkbaharda "New Shepard" adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.
11.İNSANLI UÇUŞ OLACAK
Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmayan açıklamada, söz konusu uçuşun New Shepard roketinin 11. insanlı uçuşu olacağı belirtildi.
10 DAKİKA SÜRÜYOR
Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.
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