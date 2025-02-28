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ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğuna çıkıyor

ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğuna çıkıyor Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin yapılan açıklamada 'Katty Perry' detayı dikkat çekti..