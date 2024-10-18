ABD'li senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e: Artık hiçbir gerekçe kalmamıştır

AA

İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürmesi sonrası açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor...

Bir diğer açıklama ise, ABD'li senatör Bernie Sanders'tan geldi.

İsrail'in son saldırısında Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Sanders, "İsrail'in, saldırıları sürdürmesi için artık hiçbir gerekçe kalmamıştır." dedi.

"SALDIRILARI SÜRDÜRMESİ İÇİN ARTIK HİÇBİR GEREKÇE KALMAMIŞTIR"

İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'la ilgili açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Sanders, şu sözleri sarf etti:

Başbakan Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü ve üçte ikisi kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 42 bin Filistinlinin ölümüne ve 100 bin kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları sürdürmesi için artık hiçbir gerekçe kalmamıştır.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesine engel olması, Gazze'deki yerleşim alanları, sağlık merkezleri ve altyapıyı yok etmesi için artık bir gerekçesinin kalmadığını kaydeden Sanders, Netanyahu'nun "ABD ve uluslararası hukukunu açıkça ihlal eden politikalarına" ABD'nin desteğinin devam etmemesi gerektiğini açıkladı.

YASA TASARISINA ATIFTA BULUNDU

Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolardan fazla silah satışını engellemek için geçen ay sunduğu yasa tasarısına atıfta bulunarak, ABD Senatosu'nun kasımdaki toplantıda Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD) oylayacağını belirtti.

Son yaşanan olaylarda, İsrail ordusu, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.