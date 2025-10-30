ABD'li Senatör Schumer uyardı: Milyonlarca Amerikalının gıda yardımı kesilebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, federal hükümetin kapanmasının devam etmesi durumunda milyonlarca Amerikalının yakında gıda yardımına erişim imkanını tamamen kaybedebileceği uyarısında bulundu.

''DONALD TRUMP NE YAPIYOR''

Senatoda konuşan Schumer, kapanmanın 42 milyondan fazla Amerikalıya gıda yardımı sağlayan Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) dahil önemli sosyal programları tehlikeye attığına işaret ederek "Peki (ABD Başkanı) Donald Trump ne yapıyor? Bir sağlık krizini görmezden gelirken başka bir kriz, bir açlık krizi yaratıyor.

Çok açık olalım, bunun olması gerekmiyor. Bu, Trump'ın sorumluluğunda.

Her başkanın geçmişte yaptığı gibi o da SNAP yardımlarını derhal sağlayabilir." dedi.

''TASARININ KABUL EDİLMESİ İÇİN BASKI YAPACAĞIZ''

2019 yılında Trump'ın da dahil olduğu hiçbir yönetimin kapanma zamanında programın finansmanın kesilmesine izin vermediğini belirten Schumer, "Aslında, Trump kendisi o kapanma boyunca SNAP'ı finanse etti.

Yani bunu yapamayacağı, parası olmadığı, bunun yasal olmadığı gibi argümanlar sadece saçmalık, çıkarcı, çirkin ve kötü niyetli." ifadelerini kullandı.

Schumer, partisinin yardımları geri getirmeye ve hükümeti tekrar açmak için yasal süreçleri ilerletmeye hazır olduğunu ifade ederek, ''Biz Demokratlar harekete geçmeye hazırız. (Demokrat Senatör Ben Ray) Lujan'ın tasarısının kabul edilmesi için baskı yapacağız.

(Senato Çoğunluk Lideri John) Thune da doğru olanı yapar ve oylamaya sunarsa tasarıya oy vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

''BU AÇLIK KRİZİNİ DURDURALIM''

Cumhuriyetçilere hükümetin yeniden açılması ve yardımların devam etmesi girişimlerini durdurmamaları için çağrıda bulunan Schumer, ''Siyasetin merhameti gölgede bırakmasına izin vermeyin.

Bu açlık krizini durduralım. Bu krizi durduralım.

Halkımızı besleyelim ve bu açlık krizini sona erdirelim." diye konuştu.

ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bütçe konusunda anlaşma sağlanamaması ve Kongre’nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamamasından dolayı federal hükümet, 1 Ekim’den bu yana kapalı bulunuyor.

KONGRE ONAYLAYANA KADAR MAAŞLAR DA ÖDENMİYOR

Amerikan yasalarına göre, Kongre 1 Ekim’de başlayan ve 30 Eylül’de sonlanan mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybediyor ve temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetler duruyor.

Bu süreçte, “temel” olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havalimanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmalarına devam ediyor.

Kapanma dönemindeki maaşlar ise, genellikle Kongre yeni bir bütçe onaylayana kadar ödenmiyor.