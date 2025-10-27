ABD'li senatörden Maduro'ya: Günlerin sayılı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, Karayipler’de “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda USS Gravely füzesavar gemisi, Trinidad ve Tobago’nun başkenti Port of Spain’e demirledi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN YENİ ASKERİ HAMLE

ABD’nin Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, Venezuela istikametinde hareket ederken, bölgede yeni bir askeri hamle yapılmış oldu. Trinidad ve Tobago yetkilileri, geminin eğitim tatbikatları için 30 Ekim’e kadar bölgede kalacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu Güney Komutanlığı sorumluluk alanına gönderdiğini duyurmuştu.

KARAYİPLERDE HAREKETLİLİK VE VENEZUELA GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun etkin kullanılması talimatını vermişti. Ağustos ayında ABD, Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ederek herhangi bir saldırıya hazır olduklarını duyurdu. ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle Venezuela açıklarındaki bazı tekneleri hedef alması, uluslararası kamuoyunda ve Venezuela yönetiminde eleştirilere yol açtı.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI

Yaz sonundan bu yana ABD, Karayipler ve Venezuela açıklarına 8 savaş gemisi konuşlandırdı. Bunlar arasında Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi yer alıyor.

Gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor. Ayrıca operasyon bölgesinde çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları görev yapıyor.

ABD'Lİ SENATÖR SCOTT: "MADURO'NUN GÜNLERİ SAYILI"

ABD’li Senatör Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “günlerinin sayılı olduğunu” belirterek, ülkesini terk etmesi gerektiğini savundu. Scott, Maduro için “Ben olsaydım hemen Rusya veya Çin’e giderdim” ifadelerini kullandı.

Senatör Scott, ABD’nin Venezuela’da doğrudan işgal planı olup olmadığı sorulduğunda, böyle bir şey beklemediğini ve olursa şaşıracağını ifade etti.