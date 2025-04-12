ABD’li şirket Chevron, Venezuela’ya ham petrol sevkiyatını iade etti

AA

Venezuela ile ABD arasında son yıllarda giderek artan ekonomik ve siyasi gerilim, petrol sahasında yeni bir gelişmeye sahne oldu.

Ekonomik kısıtlamalar nedeniyle zorlanan Venezuela hükümeti, ABD'li şirketlerin adımlarını yakından takip ediyor.

Bu süreçte, ülkede faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi olan Chevron’un aldığı karar dikkat çekti.

ABD'Lİ ŞİRKET PETROL SEVKİYATINI İADE ETTİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Chevron’un ham petrol sevkiyatlarını devlete ait petrol şirketi PDVSA’ya iade ettiğini duyurdu.

Rodriguez, isim vermeden ABD yönetimini eleştirerek, "Chevron, Venezuela’ya ödeme yapmasının önüne geçen kısıtlamalar ve imkansızlıklar nedeniyle sevkiyatları iade etti" dedi.

EKONOMİK OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Diğer yandan, Venezuela Ulusal Meclisi (AN), 10 Nisan’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan ve ekonomik olağanüstü hal ilan eden kararnamenin onaylandığını duyurmuştu.

Bu kararname ile hükümete ekonomik büyümeyi teşvik etme, enflasyonla mücadele etme ve yatırımcıları destekleme konusunda geniş yetkiler verilmişti.

Chevron ise ABD yönetiminin 3 Nisan’a kadar verdiği faaliyet durdurma süresinin 27 Mayıs’a uzatılması sonrası yeniden gündeme gelmişti.