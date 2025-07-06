ABD'li şirketten skandal plan: Filistinlilere para verip Gazze'den çıkaracaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık devralmak istediğini söylediği Gazze Şeridi için planı ortaya çıktı.

Uluslararası kamuoyunun büyük tepki gösterdiği planın detaylarını Financial Times açıkladı.

'YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI' MODELLENDİ

ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group'un (BCG), yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) girişimini geliştirmek için milyonlarca dolarlık sözleşme imzaladığı ve Gazze'deki Filistinlileri 'yeniden yerleştirme' planını modellediği belirlendi.

Soruşturmaya göre, BCG, Gazze'de Birleşmiş Milletlerin öncülüğündeki yardım koordinasyon mekanizmalarının yerini almak üzere İsrail-ABD güdümlü GHF planının tasarlanmasına ve yürütülmesine yardımcı oldu.

KİŞİ BAŞI 9 BİN DOLAR

Bu kapsamda, bir düzineden fazla BCG çalışanının görev aldığı, yaklaşık 7 ay boyunca devam eden ve 4 milyon dolardan fazla tutarda sözleşmeli işi kapsayan çalışmalar yürütüldü.

BCG'nin Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası için yüz binlerce Filistinlinin bölgeden taşınması planıyla ilgili finansal model hazırladığı öne sürülen soruşturmada, modeldeki senaryolardan birinde 500 binden fazla Gazzelinin kişi başı 9 bin dolar değerinde 'yeniden yerleştirme paketi' ile bölgeden ayrılmaya ikna edilmesinin ve bu kişilerin dörtte üçünün geri dönmemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BÖLGEDEKİ YARDIM FAALİYETLERİ DURDURULDU

Ortaya çıkan bilgiler, BCG'nin girişimin güvenlik boyutunu geliştirmedeki rolüne dair de soru işaretleri yarattı.

İsrail-ABD güdümlü GHF'ye yönelik eleştirilerin ardından BCG'den yapılan açıklamada, bu vakıf ile yürütülen işbirliğinin sonlandırıldığı, bölgedeki yardım faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

"HERHANGİ BİR ÖDEME ALMADI, ALMAYACAK"

Açıklamada, "Gazze'ye ilişkin onaylanmamış ek çalışmalar, çok taraflı paydaşların desteğini almamış olup 30 Mayıs’ta durdurulmuştur. BCG, bu çalışmalar için herhangi bir ödeme almamış ve almayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Projeye ilişkin resmi inceleme süreci başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu inceleme süreci devam ederken, projeyi yürüten ortak yöneticilerden biri idari izne ayrılmıştır." denilmişti.

SÖZDE YARDIM MERKEZLERİ

"Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu ilan etmişti.

TOPLAMA KAMPLARINA BENZETİLDİ

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetilmişti.