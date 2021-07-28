Euro
10.1257
0.03%
Dolar
8.5567
-0.03%
Altın
495.09
-0.01%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
332.641
4.14%
EXEN Coin
24.40
-2.90%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    ABD'li sivil toplum kuruluşu: İsrail Gazze'de savaş suçu işledi

    ABD kökenli İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, İsrail'in geçtiğimiz aylarda Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıyı savaş suçu olarak belirtti.
    • AA
    • 28.07.2021 - 01:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'li sivil toplum kuruluşu: İsrail Gazze'de savaş suçu işledi

    İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta saldırıda bulunarak 65'i çocuk, 232 Filistinliyi öldürmüştü.

    İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli aileleri tüm fertleriyle yok ettiği kaydedildi.

    İsrail'in üç hava saldırısının HRW tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, 62 Filistinlinin yakınında herhangi bir askeri hedef bulunmadığı halde öldürüldüğü vurgulandı.

    ABD li sivil toplum kuruluşu: İsrail Gazze de savaş suçu işledi #1

    "GAZZE'DE AİLELER SUÇSUZ YERE YOK EDİLDİ"

    HRW Kriz ve Çatışma Eş Direktörü Gerry Simpson, İsrail'in Gazze saldırılarınailişkin, "Yakınında belirgin herhangi bir askeri hedefin bulunmadığı bölgelere mayıs ayında saldırılar düzenleyen İsrail, Gazze'de aileleri tamamen yok etti." ifadelerini kullandı.

    Simpson, İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturulması konusuna ilişkin, "İsrailli yetkililerin savaş suçlarının araştırılması konusunda süregelen isteksizliğinin yanı sıra Filistinli güçlerin İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik roket atışları, UCM soruşturmasının önemini göstermektedir." açıklamasında bulundu.

    ABD li sivil toplum kuruluşu: İsrail Gazze de savaş suçu işledi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir