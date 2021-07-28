ABD'li sivil toplum kuruluşu: İsrail Gazze'de savaş suçu işledi

ABD kökenli İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, İsrail'in geçtiğimiz aylarda Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıyı savaş suçu olarak belirtti.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta saldırıda bulunarak 65'i çocuk, 232 Filistinliyi öldürmüştü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli aileleri tüm fertleriyle yok ettiği kaydedildi.

İsrail'in üç hava saldırısının HRW tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, 62 Filistinlinin yakınında herhangi bir askeri hedef bulunmadığı halde öldürüldüğü vurgulandı.

"GAZZE'DE AİLELER SUÇSUZ YERE YOK EDİLDİ"

HRW Kriz ve Çatışma Eş Direktörü Gerry Simpson, İsrail'in Gazze saldırılarınailişkin, "Yakınında belirgin herhangi bir askeri hedefin bulunmadığı bölgelere mayıs ayında saldırılar düzenleyen İsrail, Gazze'de aileleri tamamen yok etti." ifadelerini kullandı.

Simpson, İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturulması konusuna ilişkin, "İsrailli yetkililerin savaş suçlarının araştırılması konusunda süregelen isteksizliğinin yanı sıra Filistinli güçlerin İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik roket atışları, UCM soruşturmasının önemini göstermektedir." açıklamasında bulundu.