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    ABD'li temsilci ile YPG'li elebaşı, el ele Nevruz ateşini yaktı

    ABD'li temsilci ile YPG'li elebaşı, el ele Nevruz ateşini yaktı

    ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı David Brownstein, terör örgütü YPG'nin sözde liderlerinden Ferhat Abdi Şahin ile birlikte Nevruz ateşi yaktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 03:54
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 03:59
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    Terör örgütleriyle ilişkisini artık gizlemeyen ABD, Suriye'de açıktan desteğini vermeye devam ediyor.

    Teröristlere küçük bir orduya yetecek silah ve mühimmat sağlayan ABD yönetimi, Türkiye sınırı dahil, YPG'nin işgali altındaki bölgeleri kendi askeri birlikleri ile çevreleyerek adeta yatırımlarını koruyor.

    ABD'Lİ TEMSİLCİ, YPG ELEBAŞI İLE EL ELE

    Son olarak, ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Türkiye ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüntülendi.

    Brownstein ile Şahin, el ele tutuşarak Nevruz ateşini birlikte yaktılar.

    ABD'li temsilci ile YPG'li elebaşı, el ele Nevruz ateşini yaktı-Video

    ABD li temsilci ile YPG li elebaşı, el ele Nevruz ateşini yaktı #1

    ABD li temsilci ile YPG li elebaşı, el ele Nevruz ateşini yaktı #2

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