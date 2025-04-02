ABD'li turist bavulunda tabancayla ülke değiştirdi

İHA

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir güvenlik skandalı yaşandı.

73 yaşındaki ABD'li Rand Alan Peterson, tatil yapmak için gittiği Japonya'da, iki ülkenin de havaalanlarındaki güvenliği sorgulatan bir olaya imza attı.

Hyogo eyaleti polisinden edinilen bilgilere göre ABD'nin Hawaii eyaletindeki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa binen şahıs, 22 Mart'ta Kansai Havaalanı'ndan Japonya'ya giriş yaptı.

BAVULUNDA SİLAHLA ÜLKE DEĞİŞTİRDİ

23 Mart'ta Hyogo eyaletindeki Kobe Limanı'ndan bir gemiye binen şahıs, gemi görevlileri ile irtibata geçerek bavulunda yanlışlıkla bir silah getirdiğini söyledi.

Yapılan ihbar üzerine silaha el koyan polis, şüpheli turisti ateşli silahlar kontrol yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

MERMİLERİ ÇÖPE ATTI

Polise verdiği ilk ifadede silahı yanlışlıkla valizine koyduğunu belirten şüpheli turist, olayı Osaka'daki bir otelde kalırken fark ettiğini söyledi.

Yanında mermilerin de bulunduğunu itiraf eden şahıs, daha büyük bir soruna yol açacağı düşüncesiyle mermileri Kobe Limanı terminalinde çöpe attığını ifade etti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Kobe Limanı terminalinde arama yapan polis tuvaletteki bir çöp kutusunda 3 mermi bulunduğunu açıklarken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Şahsın 2 farklı ülkedeki havaalanı kontrollerini sorunsuz şekilde geçebilmesi, güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden oldu.