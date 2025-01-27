ABD'li ünlü oyuncu Morgan Freeman aldığı hisseden yüzde 3000 kar elde etti

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Esaretin Bedeli ve Milyon Dolarlık Bebek gibi filmlerle adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Morgan Freeman'ı bilmeyen yoktur.

Freeman bu kez filmleri yerine yıllar önce yaptığı bir yatırımla gündemde.

ABD'li ünlü aktör Morgan Freeman'ın, 2016 yılında aldığı bir borsa hissesinden bugün yüzde 3000 kâr elde ettiği ortaya çıktı.

ALDIĞI TESLA HİSSESİ UÇTU: YÜZDE 3000 KAR ELDE ETTİ

Business Insider'ın haberine göre 2016'daki bir röportajında Elon Musk'ı çok sevdiğini ve Tesla hissesi aldığını söyleyen Freeman'ın o gün aldığı kağıtlar; yüzde 3000 değer kazandı.

Freeman, kaç hissesi olduğunu ya da hisselerini ne kadar aldığını ise söylemedi.

NE KADAR ALDIĞI BİLİNMİYOR

Öte yandan uzmanlar Freeman'ın, röportajı verdiği dönemde 10 bin dolarlık Tesla hissesi alması ve bunları satmaması durumunda şu an o paranın yaklaşık 300 bin dolar olduğunu söyledi.

"ELON MUSK'IN HAYRANIYIM"

Elon Musk, geçen yıl Morgan Freeman'ın yer aldığı videoyu daha önce de paylaşmış ve "Morgan Freeman harika biri" demişti.

Freeman o röportajda, "Tesla sahibiyim. Elon Musk'ın büyük bir hayranıyım ve ileriyi gören fikirlerini destekliyorum" ifadesini kullanmıştı.