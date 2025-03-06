ABD'li ve Ukraynalı yetkililer Riyad'da buluşacak

AA

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin, gelecek hafta Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin görüşmeler yapmak üzere bir araya gelecekleri bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, iki ülke yetkilileri, gelecek hafta çarşamba günü Riyad'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİ ATEŞKES

Daha önce ABD ile Rusya arasında Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de ABD ve Ukrayna heyetlerinin barış sürecine ilişkin müzakereler için masaya oturması bekleniyor.

ABD heyetinde, Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yer alacağı, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Özel Kalemi Andrei Yermak'ın liderlik edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da, barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna ile Suudi Arabistan'da bir toplantı ayarlandığını söyledi.

Öte yandan, Witkoff, "Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna toplantısının gündemi, savaşı bitirmek için bir anlaşmanın temellerini ve 6 aylık bir ateşkesi içerecek." dedi.

TRUMP-ZELENSKY TARTIŞMASININ ARDINDAN NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı.

Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelensky Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelensky'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelensky ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelensky'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelensky arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.