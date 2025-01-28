ABD'li yetkiliden talimat: DSÖ ile çalışan tüm personel işbirliklerini durdurmalı

AA

Donald Trump'ın görevine başlamasıyla birlikte dikkat çeken kararlara imza atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi John Nkengasong, DSÖ hakkında bir talimat yayınladı.

DSÖ İLE ÇALIŞAN PERSONELLERE ÇAĞRI

Talimatta, ülkede kamu sağlık kuruluşlarında bulunan üst düzey yöneticilere, DSÖ ile çalışan tüm personelin işbirliklerini derhal durdurmaları ve "daha fazla rehberlik beklemeleri" gerektiği notu gönderildi.

Söz konusu talimatın, "DSÖ ile teknik çalışma grupları, koordinasyon merkezleri, danışma kurulları, işbirliği anlaşmaları, şahsen veya sanal olarak etkileşim kuran tüm CDC personeli için geçerli olduğu" belirtildi.

TRUMP 'DSÖ' KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.