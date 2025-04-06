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İHA

Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, ABD'den de aldığı destekle saldırılarını sürdürüyor.

Biden döneminde sınırlandırılan ve yasaklanan silah satışlarını tekrar gündeme getiren ve İsrail'e ulaştıran Donald Trump yönetiminde ABD hükümeti, Gazze'deki katliamın en büyük ortağı...

ABD halkı da, İsrail'e tekrar silah gönderen hükümete tepki göstermek için sokağa döküld.

ABD'LİLER FİLİSTİN İÇİN EYLEMDE

Başkent Washington D.C. başta olmak üzere ülke genelinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Binlerce kişi, Pensilvanya Avenue'de toplanarak, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve Gazze'nin özgürleştirilmesi için çağrılarda bulundu.

"VERGİLERİMİZDE ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR"

Protestocular, "Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalmayacağız. İsrail'e ambargo talep ediyoruz" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getirirken, bu eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aktivistler Rümeysa Öztürk ve Mahmoud Khalil'in serbest bırakılmasını da talep etti.

YAHUDİLER DE KATILDI

Gösteriye Siyonizm karşıtı Yahudiler de katılarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve ABD'nin bu saldırılara desteğine tepki gösterdi.

Protestoyu organize eden gruplar, eylemlerin süreceğini belirtti. Protesto, kalabalığın sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçmesiyle sonlandı.