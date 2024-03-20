ABD'liler, salgında tanıştıkları taharet musluğundan memnun ABD'de koronavirüs salgını döneminde yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığı nedeniyle kullanılmaya başlanan taharet musluğu, insanların hayatlarında kalıcı oldu.

AA & Ensonhaber

ABD'deki Kovid-19 salgını sırasında birçok insanın tercih ettiği taharet musluğu, tuvalet kağıdı tüketimini azaltması, pratikliği ve hijyenik olması nedeniyle ülke genelinde popülerlik kazanmaya başladı.

Taharet musluğu kullananlar, bu deneyimden oldukça memnunken, banyo aksesuarları sektöründe musluklar önemli bir yer edinmeye başladı.

Taharet musluklu ürünler tükendi

Washington Post'un haberine göre, banyo aksesuarlarının satıldığı BidetKing.com'un kurucusu James Lin, ürüne olan artan ilgiyi şu şekilde açıkladı: "ABD'de sektör birden patladı, tüm ürünlerimiz tükendi. Daha fazla almak için büyük bir mücadele yaşandı."

Salt Lake City'de yaşayan Rosanne Orgill, 2020 baharında tuvalet kağıdı bulmanın zorlaştığı bir dönemde üç taharet musluğu satın aldıklarını ve artık onları çok sevdiklerini belirterek şunları söyledi: "İnsanların onlar olmadan nasıl hayatta kaldıklarını bilmiyorum."

"Taharet musluğuna hayranım"

Ryan Deitsch de tuvalet kağıdı kıtlığı tehlikesiyle karşılaştığı dönemler yaşadığını ve ailesinin stok yaptığını anlatarak, Florida'da büyürken kasırga sezonunda bu tür zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi. Salgın sonrasında kullanmaya başladığı taharet musluğuna ise "mutlak hayranı" olduğunu belirtti.

Deitsch, taharet musluğunun tuvalet kağıdı kullanımını azalttığını, mali tasarruf sağladığını, çevreci olması ve daha temiz hissettirmesi dolayısıyla kiracı olarak ev tercihlerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

"Keşke Müslüman arkadaşlarımı daha önce dinleseydim"

Arlington'dan Sydney Cano ise Kovid-19 salgını öncesinde bile özellikle Müslüman arkadaşlarının bu musluğu tavsiye ettiğine işaret ederek "Keşke onları daha önce dinleseydim." diye konuştu.

Seyahatlerinde bile yanında taharet musluğu taşıdığını söyleyen Cano, "Abartmıyorum, hayatım kelimenin tam anlamıyla değişti. Artık o olmadan yaşayamam. Gerçekçi olmak gerekirse hayatımın geri kalanında onu kullanmadan asla geçirmeyeceğim." dedi.

ABD, taharet musluğu kullanımında diğer ülkelerin gerisinde

Tuvalet kağıdı kullanımında ilk sırada yer alan ABD, taharet musluğu yaygınlaşmaya başlasa da hala bu aparatın kullanımında diğer ülkelerin hayli gerisinde bulunuyor.

Ülkede yapılan bir ankete göre, yalnızca ABD'lilerin yüzde 6'sının evinde taharet musluğu bulunurken yüzde 41'i taharet musluğunun kullanımına sıcak bakıyor.

Japonya'da bu oranın yaklaşık yüzde 80'lerde olduğu, İtalya'da 1975'te her evde taharet musluğu bulunmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarıldığı belirtiliyor.

ABD'liler Kovid-19 öncesi taharet musluğunu gereksiz görüyordu

BidetKing.com'um kurucusu Lin, Kovid-19 öncesi Facebook'taki reklamlarına halkın "Aman Tanrım, bu çok garip", "Neden biri bunu yapmak istesin ki?" gibi yorumlar yapmasına karşın artık bu tür yorumların azaldığını söyledi.

Lin, taharet musluğu kullanıcılarının çevrelerine de bunu tavsiye ettiğine ve bunun neticesinde ABD'de oteller ve dinlenme tesislerinde de taharet musluğu kullanımının arttığına işaret etti.

Ayrıca pazar araştırmacıları, ABD'de taharet musluğu hediye etmenin yaygın bir davranış haline geldiğini ifade ediyor.