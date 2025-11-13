ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ahmed Şara'nın Washington ziyaretini değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, diplomatik görüşmeler kapsamında ABD'yi ziyaret etti.

Ahmed Şara, Washington'daki Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi.

TOM BARRACK, TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şara'nın Trump ile yaptığı

'tarihi zirveyi' değerlendirdi.

Bu haftanın, Orta Doğu'nun yakın tarihinde 'dönüm noktası' olduğuna işaret eden Tom Barrack, şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta yapılan samimi ve verimli görüşmede, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Şara, aralarındaki ortak inancı yeniden teyit etti:



Artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldi.

'SEZAR YASASI'NIN TAMAMEN KALDIRILMASI ÇAĞRISI YAPTI

Şara'nın, Beyaz Saray'da DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılma konusunda kararlılığını gördüğünü belirten Barrack, bunun 'Suriye'nin terörizm kaynağından terörizmle mücadele ortağına dönüşümünü' simgelediğini ifade etti.

Barrack, Suriye halkının sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda gelişmesini sağlamak için güçlü bir hamleye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ülkeye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması konusunda ABD Kongresi'ne çağrı yaptı.

"ABD-TÜRKİYE-SURİYE ÇERÇEVESİNİN BİR SONRAKİ AŞAMASI BELİRLENDİ"

Barrack, Trump-Şara zirvesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yapılan üçlü toplantıda 'ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasının belirlendiğini' aktardı.

Büyükelçi Barrack, bu çerçevenin 'SDG'nin yeni Suriye'nin ekonomi, savunma ve sivil yapısına entegrasyonunu, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlamasını, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi sağlayan uzlaşmanın ilerletilmesini ve Lübnan'ın çeşitli sınır sorunlarının ele alınmasını' içerdiğini belirtti.

"BU İTTİFAK, SİHİRLİ BİR İKSİR OLMUŞTUR"

Türkiye'nin 'bir zamanlar duvarların olduğu yerde köprüler kuran sessiz ve kararlı diplomasisinin' kanıtı niteliğindeki rolünün takdiri hak ettiğini vurgulayan Barrack, "Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin, Suriye ulus devletinin tüm bölge ve tüm aşiret, din ve kültür grupları açısından yeniden canlanmasını destekleyen genişletilmiş ittifakı, sihirli bir iksir olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.