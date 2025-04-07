ABD'nin dolaylı müzakere teklifine İran'dan yanıt

İHA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısı düzenledi...

Bekayi, toplantıda gündeme ilişkin konuları değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bekayi, ABD ile yaşanan mektup gerilimine değinerek, iki ülke arasında müzakerelerin başlamadığını bildirdi

"İRAN'IN ABD'YE VERDİĞİ YANIT İLETİLDİ"

"İran'ın ABD’ye verdiği yanıt iletildi. Şimdi bu konuda ABD’nin alacağı kararını bekliyoruz" ifadesinde bulunuldu.

İran’ın dolaylı müzakere önerisinin geçmiş tecrübeler ve son on yıldaki nükleer müzakereler dikkate alınarak sunulduğunu belirten Bekayi, "Yanıtımız, akıllıca hazırlanmış cömert bir teklifti. Şu an için önceliğimiz bu teklife odaklanmak" ifadelerini kullandı.

ABD ile dolaylı müzakerelerde üçüncü ülkelerin rolüne değinen Bekayi, şöyle dedi:

Dolaylı müzakerelerin ilerletilmesinde diğer tarafların katılımına dair geçmişteki deneyimler açık. Böyle bir sürecin oluşması halinde Umman, bu konuda başlıca aday olacak.

"KOMŞULARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ KENDİ ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

İran’ın komşu ülkeler ile ilişkisine değinen Bekayi, bölge ülkelerinin İran’ı istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemlere dahil olmamaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Ateşin doğasında bulaşıcı olmak vardır. Komşularımızın bu gerçeğin farkında olduklarını ve bölgesel ayrılıkların ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceklerini düşünüyoruz. Komşularımızın güvenliğini kendi ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Hiçbir zaman komşularımıza zarar veren bir ittifakın parçası olmadık" açıklamasını yaptı.

İRAN, TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DEĞİNDİ

İran ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Bekayi, iki ülke arasında tarihi ve kültürel bağlara sahip bir dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, bizim Müslüman ve komşu bir ülkemiz. Bu zamana kadar ilişkilerimiz olumlu yönde ilerledi ve her iki taraf da bu ilişkiyi korumaya kararlı. Bölgesel bazı konularda farklılıklarımız olabilir. Bu tür farklılıklar doğaldır ancak önemli olan bu fikir ayrılıklarını akıllıca yönetebilmek ve ilişkileri zarar görmeden sürdürmek.

"İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ, ASKERİ KABİLİYETLERİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUMAKTADIR"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tehditlerine değinen Bekayi, İran hakkında uluslararası basında çıkan haberlere tepki göstererek, "Uluslararası ajanslar ismi açıklamayan kaynak adı altında hayali bir yetkiliye dayandırılan haberlerle sürekli aynı kalıpları tekrar ediyor. Bir ülkenin egemenliğini savunmak için hazırlıklı olması son derece doğaldır. İran silahlı kuvvetleri, geçmişte yaşanan acı deneyimler ve sergiledikleri cesaret sayesinde, askeri kabiliyetlerini güçlü şekilde korumaktadır. Bu gerçekler için isimsiz kaynaklara gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart’ta Fox Business Network’e verdiği röportajda, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben bir mektup gönderdiğini ve İran’la nükleer anlaşma müzakeresi yapmak istediğini açıklamıştı.

Trump’ın mektubu, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın Danışmanı Enver Gargaş aracılığıyla Hamaney’e iletilmişti. İran ise 26 Mart’ta Umman üzerinden mektuba yanıt vermişti.