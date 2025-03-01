ABD'nin ek gümrük vergisi getirme olasılığına ilişkin Meksika'dan açıklama

AA

ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme olasılığı gündem oldu..

Konuya ilişkin Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuştu.

Sheinbaum, açıklamalarında ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi olasılığına değindi.

"NELER YAPILABİLİR ELBETTE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Sheinbaum, "Bu konuda daha 3 gün var. Bunun belirleyici özellikleri nedir, neler yapılabilir elbette değerlendireceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 25 Şubat'taki açıklamasında, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD Başkanı Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.