ABD'nin eski Başkanı Biden prostat kanserine yakalandı

İHA

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı.

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BIDEN'A PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ

Geçtiğimiz hafta Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine 16 Mayıs Cuma günü, "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklere yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi.

Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.