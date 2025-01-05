ABD'nin First Lady'si Melania Trump tarz değişikliğine gitti

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Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinde rakibi ABD Başkanı Kamala Harris'e karşı ezici bir zafer kazanmıştı.

20 Ocak’taki yemin törenine günler kalmışken, bu defa Trump değil, eşi Melania Trump gündem oldu.

54 yaşındaki eski manken Melania Trump , eşinin 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde sergilediği zarif ve çarpıcı giyim tarzıyla sık sık gündem olmuştu.

MODERN FİRST LADY

Dior’un zarafet dolu elbiselerinden heykelsi takım elbiselere kadar uzanan iddialı stil yolculuğu, Melania’yı modern bir "First Lady" imajıyla eşanlamlı hale getirmişti.

Geçtiğimiz ay eşiyle New York Borsası’nın açılışına katıldığında da “Ralph Lauren” imzalı gri takım elbiseyle modern bir first lady imajı oluşturdu.

Donald Trump’ın “Time” dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmesinin kutlandığı etkinlikte de tercihi griydi.

SEKSİ BİR İMAJDAN 'HANIM HANIMCIK'LIĞA

5 Kasım’daki seçim gecesinde de gri Dior tayyörüyle dikkati çeken Melania Trump, 2000’lerin başında, Slovenyalı sosyetik bir model olarak tanınıyordu.

Moda şovlarında, New York’taki partilerde gösterişli kıyafetlerle yer alırken payetleri, saten ve ipekleri tercih ediyordu.

“Seksi” elbiseleri o dönemde sevgilisi olan ekran şöhreti Trump’ın “şovmenlik imajıyla” uyumluydu.

Ancak Trump’ın siyasi çizgisinin yükselmesiyle, Melania Trump’ın tarzı da klasik bir giyime doğru evrildi.

"VİTRİN MANKENİNDEN DAHA FAZLASI"

Melania Trump’ın bu tarz değişikliğinin sebebi ise, kıyafetleriyle hem konumunun hem de karakterinin gücünü yansıtmak istediği olarak belirtildi.

Bazı eleştirmenlerin “vitrin mankeninden” fazlası olmadığını söylediği First Lady’nin, bu önyargıyı silmeyi planladığı iddia edildi. Geleneksel First Lady kulvarında yer almayan Melania Trump’ın tarzında “Trumpçı kalabalıkta kaybolmamasını sağlayacak farklı bir dil bulduğu” söyleniyor.

NASIL GİYİNECEĞİNİ BİLMİYORDU

First Lady olmasının ilk zamanlarında nasıl giyinmesi gerektiğini neredeyse hiç bilmeyen Melania, Trump'ın 2015’te başkan adaylığını açıkladığı konuşmasında straplez bir kokteyl elbisesiyle eşinin yanında boy göstermişti.

İlk First Lady dönemini de siyah iş elbiseleriyle risk almadan geçiren Melania Trump, Beyaz Saray kültürüne hızlı adapte oldu.

Slovenya kökenli First Lady’nin artık stilini bulduğu, “jilet gibi keskin terzilik” ürünlerinin statüsünü yansıttığı belirtiliyor.