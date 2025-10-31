ABD'nin gizli raporu: İsrail, Gazze’de yüzlerce insan hakkı ihlali yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze’yi farklı gerekçelerle vurmaya devam ediyor.

Washington Post (WP) gazetesi ise ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli bir raporla, bölgedeki ihlalleri gözler önüne serdi.

GİZLİ RAPORDA İSRAİL’İN YÜZLERCE İHLALİ YER ALDI

WP'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladığı bilgisi yer aldı.

Raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi. Raporda İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını yüzlerce kez ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığı'nda "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

ATEŞKESTEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE HAZIRLANDI

Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı ifade edildi.