ABD'nin İran'a saldırıları hakkındaki ön raporun sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD'ye ait B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini tamamen ve bütünüyle yok ettiğini öne sürmüştü.

İlk önce CNN'in gündeme getirdiği, ABD'de hazırlanan bir ön istihbarat değerlendirmesinde ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarının İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğü belirtilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

NATO zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini yerle bir ettiğini tekrarladı.

'Çok gizli' olarak nitelediği raporun sızdırılması konusunda ise medyada çıkan haberlerin siyasi amaçlı olduğunu öne süren Hegseth, "Şu an FBI ile birlikte bu raporun sızdırılması hakkında inceleme başlattık. Bu değerlendirme iç amaçlıydı ve CNN ile diğerleri çok başarılı Başkan Trump'ı karalamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın basın toplantısında da konuşan Hegseth, bombaların hedeflerine tam isabet ederek beklenen hasarı verdiğini savunarak, "Bunu İran da biliyor" dedi.

Hegseth, tekrar raporu haberleştiren medyayı eleştirerek, "Fordo'da yaşananları değerlendirmek istiyorsanız büyük bir kürek alıp derinlemesine kazmanız gerekir çünkü İran'ın nükleer programı yok edildi" diye konuştu.

"SIZINTIYI YAPAN KİŞİ HAPSE ATILMALI"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise basın mensuplarına FBI'ın 'yasa dışı olan sızıntının kaynağını' araştırdığını belirterek CNN'nin yazdıklarının İran'ın nükleer tesislerin tamamen yok edildiği gerçeğini değiştirmeyeceğini savundu.

Leavitt, raporu ilk yazan CNN ve New York Times'ın Trump ve ordu mensuplarına karşı 'iğrenç bir iş' yaptığını belirterek sızıntıyı yapan kişinin bulunması durumunda hapse atılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.