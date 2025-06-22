ABD'nin İran'a saldırısının ardından Bahreyn'de 'uzaktan çalışma' uygulaması genişletildi

İsrail-İran çatışmaları 10. gününde.

13 Haziran'da başlayan çatışmalar, ABD'nin de dahil olmasıyla devam ederken, gerilim gün geçtikçe artıyor.

GÖREVLİ PERSONELİN YÜZDE 70'İNE UZAKTAN ÇALIŞMA KARARI

Bahreyn de bölgedeki güvenlik durumu ve son gelişmeler ışığında kamu kurumlarında geniş çapta uzaktan çalışma sistemine geçildiğini açıkladı.

Bahreyn Kamu Hizmeti Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere kamu kurumlarında ve bakanlıklarda görevli personelin yüzde 70'inin uzaktan çalışmasına karar verildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Açıklamada, uygulamanın kamu güvenliği gerekçesiyle alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Karar, kritik görevlerde fiziksel varlık gerektiren sektörleri ve acil durum prosedürleri gereği bizzat bulunması zorunlu personeli kapsamıyor.

OLASI MİSİLLEMELERE İLİŞKİN ÖNLEM

Bahreyn'deki bu önlem, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından bölgedeki tansiyonun yükselmesi ve İran'ın olası misillemelerine ilişkin kaygıların arttığı bir dönemde geldi.

Bahreyn ayrıca ABD'nin 5. Filosu'na ev sahipliği yapıyor.

3 NÜKLEER TESİSE HAVA SALDIRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.