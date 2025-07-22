ABD'nin İsrail Büyükelçisi: 25 ülkenin Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı "iğrenç"

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini" kınayan ortak bildiri hakkında açıklama yaptı.

"AÇIKLAMA İĞRENÇ"

Gazze Şeridi'ndeki "korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak çaba içinde birleşilmesi" çağrısında bulunan açıklamayı “iğrenç" bulduğunu belirten Huckabee, İngiltere, Fransa ve Kanada’nın da aralarında olduğu 25 ülkenin Hamas yerine İsrail’e baskı yaptığını ileri sürdü.

Hamas’ın, her ateşkes teklifini reddettiğini iddia eden Huckabee, "İsrail’i suçlamak mantıksız.” ifadesini kullandı.

25 ÜLKE, İSRAİL’İN GAZZE’DE YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMESİNİ KINADI

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 21 aydır sürdürdüğü katliamlar ve insani yardıma uyguladığı ambargo nedeniyle açlıktan ölümlerin görülmesine uluslararası kamuoyundan tepkiler giderek artıyor.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'i insani yardım bağlamında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran açıklamada, "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunun "insani yardım kentine" taşınmasına yönelik tekliflerin "kesinlikle kabul edilemez” olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki "korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak çaba içinde birleşilmesi" çağrısında bulunuldu.