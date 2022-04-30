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    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum

    ABD’nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu. Hortum anı eyalet sakinlerince sosyal medyadan paylaşıldı.
    • 30.04.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 10:19
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    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum

    ABD’nin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS); Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı.

    Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50’den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.

    22 binin üzerinde hane, elektriksiz kaldı

    Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı.

    AA’nın haberine göre yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum VİDEO

    Seyahat etmeyin uyarısı

    Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı.

    Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

    Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.

    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum #1

    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum #2

    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum #3

    ABD’nin Kansas eyaletinde hortum #4


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