ABD’nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu. Hortum anı eyalet sakinlerince sosyal medyadan paylaşıldı.

ABD’nin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS); Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı.

Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50’den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.

22 binin üzerinde hane, elektriksiz kaldı

Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı.

AA’nın haberine göre yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD’nin Kansas eyaletinde hortum VİDEO

Seyahat etmeyin uyarısı

Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.