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- ABD’nin Kansas eyaletinde hortum
ABD’nin Kansas eyaletinde hortum
- 30.04.2022 - 09:45
- Güncelleme : 30.04.2022 - 10:19
ABD’nin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS); Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı.
Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50’den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.
22 binin üzerinde hane, elektriksiz kaldı
Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı.
AA’nın haberine göre yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.
ABD’nin Kansas eyaletinde hortum VİDEO
Seyahat etmeyin uyarısı
Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.