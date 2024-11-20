ABD’nin Kiev Büyükelçiliği güvenlik tehdidi sebebiyle kapatıldı

DHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim gittikçe artıyor. Yaşanan gerilimin ardından flaş bir karar alındı.

ABD’nin Ukrayna’da bulunan Kiev Büyükelçiliği, bugün olası bir hava saldırısı istihbaratı aldıklarını belirterek, tedbir amacıyla Büyükelçiliğin kapatılacağını duyurdu.

"HAVA SALDIRISI OLMASI DURUMUNDA SIĞINAKLARA GİTMEYE HAZIR OLUN"

Açıklamada, Büyükelçilik çalışanlarına ve ABD vatandaşlarına, bir hava saldırısı uyarısı duyurulması durumunda sığınaklara gitmeye hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

UKRAYNA, ABD ÜRETİMİ FÜZE İLE RUSYA'YI VURMUŞTU

Dün Ukrayna'dan Rusya'ya bir saldırı gerçekleşmişti.

Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürüldü.

PUTİN NÜKLEER DOKTRİNİ ONAYLAMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşının 1000'inci gününde Rusya Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle gelmişti.

Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı.

Yeni doktrin; balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırıları kapsamakta.

Bu saldırıların "ülkenin bütünlüğünü tehdit etmesi halinde" Putin, nükleer silahları ateşleyebilir.

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