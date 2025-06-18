ABD'nin saldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir

AA & Ensonhaber

Amerikan New York Times gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmeler yer aldı.

ABD'li yetkililer ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.

Aynı haberde Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.

GAZ FİYATLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından Hürmüz Boğazı'nda LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 euroya kadar yükselerek nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fiyatlar önceki günkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.