ABD'nin silah ihracatı 2024'te 318.7 milyar dolarla rekor kırdı

İHA

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024 mali yılında yabancı hükümetlere askeri ekipman satışının bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 318.7 milyar dolarla rekora ulaştığı ifade edildi.

Büyük ölçüde artan küresel talebin özellikle ülkelerin devam eden jeopolitik gerginlikler sırasında stoklarını yenileme isteğinden kaynaklandığı belirtildi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 29 ARTTI

Açıklamada, silah satışları ve transferlerinin "bölgesel ve küresel güvenlik açısından uzun vadeli potansiyel etkileri olan önemli ABD dış politika araçları" olarak görüldüğü ifade edildi.

Yabancı hükümetlerin ABD'den silah satın alabilmesi için iki yolu bulunuyor.

ABD'DEN SİLAH SATIN ALMANIN 2 YOLU VAR

İlki, Amerikan savunma şirketleriyle doğrudan ticari satış görüşmeleri yürütülmesi, ikincisi ise ABD hükümeti aracılığıyla gerçekleşen askeri teçhizat satışı.

ABD şirketlerinin doğrudan askeri satışları 2023 yılındaki 157.5 milyar dolardan 200.8 milyar dolara yükselirken, ABD hükümeti aracılığıyla yapılan satışlar ise bir önceki yılki 80.9 milyar dolardan 117.9 milyar dolara yükseldi.

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

2024 yılında onay verilen satışlar arasında Türkiye'ye 23 milyar dolar değerinde F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri, İsrail'e 18.8 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçağı, Romanya'ya 2.5 milyar dolar değerinde M1A2 Abrams tankları yer alıyor.