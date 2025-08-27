ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Lübnan'ın güneyine gitmeyecek

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sabah saatlerinde Nebatiye’ye bağlı Mercaiyyun bölgesine ulaştı. Ancak ziyarete karşı sosyal medyada gösteri çağrıları yapılması üzerine Hiyam ve Sur programı iptal edildi.

HİZBULLAH BAYRAKLARIYLA PROTESTO

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, Hiyam’da bir grup gösterici, Hizbullah bayrakları ve “Amerika büyük şeytandır” pankartları taşıyarak ABD’ye tepki gösterdi. Protestocular ayrıca İsrail ordusunun bölgede öldürdüğü Hizbullah mensuplarının fotoğraflarını taşıdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Barrack’ın ziyareti nedeniyle Lübnan askerleri, Hiyam çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. ABD’li diplomat sabah saatlerinde helikopterle Mercaiyyun’daki Lübnan ordusuna ait “Fransua el-Hac Kışlası”na ulaşmıştı.

ÜST DÜZEY TEMASLAR

Barrack, önceki gün ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile birlikte Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam’la görüşmüştü. Başkent Beyrut’taki Baabda Sarayı’ndaki basın toplantısında Barrack, “İsrail’in güneyden çekilmesi için çalışacağız ancak en önemli konu Hizbullah’ın silahsızlandırılmasıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD: "HİZBULLAH SİLAHLARINI LÜBNAN DEVLETİNE VERSİN"

Barrack, 19 Haziran’da Lübnan yönetimine, ülkedeki tüm silahların yalnızca devlet kontrolünde toplanmasını öngören bir öneri sunmuştu. Ardından 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, ordunun yıl sonuna kadar silahların toplanmasına ilişkin bir plan hazırlamasına karar vermişti.