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ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.