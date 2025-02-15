ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

AA
ABD, Texas eyaletinde meydana gelen deprem ile sarsıldı..
Yapılan son dakika açıklamasında, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Toyah bölgesinin kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem yaşandığı duyuruldu.
6 KİLOMETRE DERİNLİKTE
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS), Toyah bölgesinin 53 kilometre kuzeybatısındaki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Büyüklüğü 5 olan depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
HASAR VE CAN KAYBI AÇIKLAMASI
Öte yandan can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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