ABD'nin uzun menzilli füze stokları tükenme aşamasında

ABD'nin, Orta Doğu'daki çatışmalar sırasında yüzlerce Müşterek Hava-Satıh Hassas Mühimmatı (JASSM) ve gemiden fırlatılan Tomahawk füzesi kullandığı tahmin ediliyor.

Savunma uzmanları, her iki mühimmatın da bir çatışma anında düşman hava savunma menzilinin dışından fırlatılabildiği için Tayvan'ın savunmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

STRATEJİK STOKLAR AZALIYOR

Üst düzey bir Tayvanlı savunma yetkilisi, ABD kuvvetlerinin Tayvan'a yönelik bir saldırıyı püskürtmek için ihtiyaç duyacağı mühimmatı başka bölgelerde harcadığını ve bu durumun caydırıcılığı zedelediğini ifade etti.

Tayvanlı ulusal güvenlik yetkilileri ise ABD'nin kapasitesini diğer cephelere fazlaca ayırmasının dengesizlik yaratacağını vurguladı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan rapora göre, ABD ordusu İran savaşının ilk altı gününde 786 JASSM ve 319 Tomahawk füzesi ateşledi.

Bu rakamlar, söz konusu füzelerin birkaç yıllık üretim miktarına tekabül ediyor.

ÇİN İLE OLASI ÇATIŞMADA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Uzmanlar, JASSM ve Tomahawk gibi mühimmatların, Çin'in hava savunma sistemlerine yakalanmadan kıyı üslerini ve işgal filosunu hedef almak için en önemli araçlar olduğunu ifade etti.

2023 yılında yapılan savaş simülasyonlarında, ABD'nin Çin gemilerini batırmak ve hava üslerini imha etmek için elindeki tüm JASSM stoklarını birkaç hafta içinde tükettiği görüldü.

Pentagon mühimmat stoklarını ve konuşlandırma yerlerini kamuya açıklamasa da bütçe belgeleri, ABD'nin 2023 yılına kadar yaklaşık 5 bin 500 JASSM tedarik ettiğini gösteriyor.

Ancak üretici firma Lockheed Martin'in teslimatlarının siparişlerin yaklaşık üç yıl gerisinde kaldığı biliniyor.

HAZIRLIK SEVİYESİ RİSK ALTINDA

ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo, daha önce yaptığı açıklamalarda mühimmatın başka bölgelerde tüketilmesinin bölgedeki hazırlık seviyesine maliyet yüklediği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Paparo, Çin'in dünyanın en yetenekli potansiyel rakibi olması nedeniyle Hint-Pasifik bölgesinin mühimmat miktarı ve kalitesi açısından en zorlu tiyatro olduğunu belirtti.

Analistler, mevcut çatışmalarda riskleri azaltmak için modern ve uzun menzilli silahların tercih edilmesinin, bir sonraki olası büyük savaşa yönelik kapasiteyi daralttığına dikkat çekiyor.