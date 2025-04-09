ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

AA & Ensonhaber
ABD'nin Virginia eyaletinin kuzeydoğusundaki Spotsylvania bölgesinde yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.
Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.
Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.
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