ABD'nin vurduğu Fordo Nükleer Tesisi'nin uydu görüntüsü ortaya çıktı

Tüm dünyanın endişeyle beklediği o adım geldi.

ABD, Başkan Donald Trump'ın emri üzerine İran ve İsrail savaşına dahil oldu.

Yaklaşık 37 saat boyunca Missouri'den kesintisiz uçuş yapan B-2 bombardıman uçakları, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisi de vurdu.

3 TESİS DE VURULDU

Saldırı sonrası büyük patlamaların yaşandığı bölgede nükleer sızıntı endişesi gündeme gelirken İran, olası bir saldırıya hazırlık kapsamında tesislerin daha önceden boşaltıldığını açıkladı.

Bölgede saldırı sonrası radyasyon seviyelerinde bir değişim gözlemlenmedi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ABD tarafından vurulan İran’ın Kum kenti yakınlarında yerin yaklaşık bir kilometre altında bulunan Fordo Nükleer Tesisi, İsrail'in asıl hedefi olarak biliniyor.

Saldırı sonrası büyük zarar gördüğü öne sürülen Fordo Nükleer Tesisi'ne ait ilk uydu görüntüsü paylaşıldı.

TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Görüntülerde, derin sığınak yapısına sahip kompleksin belirli bölümlerinde ağır hasar tespit edildi.

Ayrıca, füzenin isabet ettiği noktaya çok yakın bir bölgede toprak kayması yaşandığı da görüldü.

FORDO'NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Fordo Nükleer Tesisi, İran’ın nükleer programının kalbi olarak görülüyor.

Tahran’ın 160 kilometre güneyinde, dağlık bir bölgede yerin derinliklerine inşa edilen tesis, 2009’da varlığı ortaya çıktığında uluslararası toplumda büyük endişe yaratmıştı.

2015’teki nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamında İran, Fordo’yu araştırma tesisi olarak kullanmayı taahhüt etmiş, ancak ABD’nin 2018’de anlaşmadan çekilmesiyle tesis yeniden aktif hale getirilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 2025 raporuna göre, Fordo’da yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiliyor. Uzmanlar, bu oranın barışçıl enerji için gerekli seviyenin çok üzerinde, ancak nükleer silah üretimi için hala yetersiz olduğunu belirtiyor.

İSRAİL, "ANA HEDEFİMİZ FORDO'YU YOK ETMEK' DİYOR

İsrail, Fordo’yu yok etmeyi operasyonun ana hedefi olarak belirlemişti

Axios’a konuşan kaynaklar, İsrail’in Fordo’yu imha edememesi halinde tüm operasyonun başarısız sayılacağını vurguladı. İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Tüm operasyon Fordo’nun yok edilmesiyle tamamlanmalı" diyerek tesisin kritik rolünü teyit etti.

"ABD OLMADAN HEDEFLERİMİZE ULAŞAMAYIZ"

İsrail’in Fordo’yu vurabilmesi için ABD’nin desteği kritik önem taşıyor.

ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinde konuşlu B-52 bombardıman uçakları, Fordo gibi derin yeraltı tesislerini hedef alabilecek kapasiteye sahip.

El Arabiya’ya konuşan bir İsrailli yetkili, “ABD müdahil olmazsa hedeflere ulaşamayız. Trump’ın Tel Aviv’e baskı yapması halinde ateşkese razı gelebiliriz” diyerek Washington’un belirleyici rolüne dikkat çekti.

Trump, daha önce Truth Social platformunda, İran’ın uranyum zenginleştirme programını tamamen durdurması gerektiğini belirtmiş, aksi takdirde Tahran’ın “başına kötü şeyler geleceğini” söylemişti.