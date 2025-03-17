ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e yükseldi

AA & Ensonhaber

Yemen'de İran destekli Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.

ABD'nin saldırısı ve Sana ile çeşitli vilayetlerdeki sivil hedeflerin vurulması kınanırken saldırılar ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları olarak nitelendirildi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, pazar günü ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada ABD'nin düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktarmıştı.