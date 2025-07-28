Abdulfettah es-Sisi'den 'Trump' yorumu: Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı turumu sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında Gazze'de devam eden saldırılara ve gıdaya erişimde yaşanan zorluğa dikkat çekti.

DONALD TRUMP'A ÇAĞRI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "ABD Başkanı Donald Trump’ı konuya müdahil olarak Gazze’deki savaşı sonlandırmaya çağırıyorum. Trump, bölgeye yardım getirilmesini sağlayacak ve bu acıya son verebilecek güce sahip. Lütfen savaşı sonlandırmak için elinizden gelen bütün çabayı gösterin." ifadelerini kullandı.

"GAZZE ŞERİDİ'NE ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İNSANİ YARDIM TEDARİKİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Sisi, "Gazze’nin normal şartlarda 600-700 yardım tırına ihtiyacı var. Son aylarda Gazze Şeridi’ne şimdiye kadarki en büyük insani yardım tedarikini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Katar ve ABD ile olumlu ilişkilerimizi sürdürerek Gazze’deki savaşı sonlandırmayı ve esirlerin özgürlüğüne kavuşturulmasını istiyoruz." dedi.

TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Trump ise bugün gerçekleştirdiği bir açıklamada, "ABD, Mısır ve Katar’ın Hamas ve İsrail arasında sağlanması için uğraştığı ancak bir sonuca varamadığı ateşkes hala mümkün" ifadelerini kullandı.