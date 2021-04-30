Abdulhamid Dibeybe: Libya'da savaş çıkarmaya çalışıyorlar

Tacura bölgesini ziyaret eden Başbakan Dibeybe, savaşın sona erdiğini belirtti. Dibeybe, bununla birlikte savaşın fitilini ateşlemeye çalışanlar olduğu konusunda uyardı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesindeki gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlardan oluşan bir heyetle başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekilleri ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelen Dibeybe, genel duruma ilişkin konuştu.

"SAVAŞ SONA ERDİ ANCAK..."

"Savaşın sona erdiğini söyleyebiliriz ancak tekrar bunun fitilini ateşlemeye çalışanlar var." diyen Dibeybe, bu kişi ya da çevrelere ilişkin bilgi vermedi.

Savaş tüccarlarına ve servetlerini savaştan kazanan kişilere karşı dikkatli olma çağrısı yapan Dibeybe, bölge halkına bir daha hiçbir savaşa dahil olmama çağrısı yaptı.

"PARALI ASKERLERİN ÜLKEDEN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerler Sirte kenti ile havalimanında konuşlanıyor.

Ülkedeki paralı askerlerle ilgili de konuşan Dibeybe, Libya'nın egemenliği ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti.

"LİBYALILARIN HAVALİMANLARINA İNMEKTEN MEN EDEMEZLER"

Paralı askerlerin varlığı nedeniyle Sirte Havalimanı'na giremediklerini dile getiren Dibeybe, "Orada konuşlanan güçler bizden Sirte'ye karadan giriş yapmamızı istedi ancak hükümet bunu kabul etmedi. Onlara, uçakla geleceğiz, burası Libya'ya ait bir havalimanı ve hiç kimse bizi Libyalıların havalimanlarına inmekten men edemez dedik." ifadesini kullandı.