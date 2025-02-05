ABD'ye ait 2 savaş uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı

İHA
ABD ordusuna ait uçaklarda art arda gelen sorunlar, endişelere yol açmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde onlarca kişinin öldüğü 2 kazanın ardından yeni bir olay daha yaşandı.
Japonya'nın Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'ne bağlı olan ABD’ye ait 2 adet F-35 savaş uçağının yakıtları görev sırasında tükendi.
ACİL İNİŞ YAPTILAR
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre uçaklar, Ehime eyaletindeki Matsuyama Havaalanı'na acil iniş yaptı.
YARALANAN YOK
Olay nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, bir yolcu uçağının Matsuyama Havaalanı'na inişinde gecikme yaşandığı kaydedildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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