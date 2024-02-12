AB'nin Refah uyarısı: İsrail'e baskı devam etmeli Borrell, Filistinlilerin kaçacak yeri olmadığını söyledi. "Olağanüstü derecede kaygılıyız" diyen AB yetkilisi, Trump'ın NATO hakkındaki sözlerine de değindi.

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AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırı planları yaptığı Refah konusuna dikkati çekti.

Borrell, bölgeye sığınan Filistinlilerin kaçacak yerleri olmadığını söyledi.

1,7 milyon Filistinlinin zor durumda kaldığını dile getiren Borrell, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Daha fazlasını yapmalıyız"

AB'nin üst düzey yetkilisi, birlik üyesi ülkelerin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişindeki açıklamasında şöyle dedi:

Olağanüstü derecede kaygılıyız. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Tüm dışişleri bakanları durumu takip ediyor ama endişelerimizi dile getirmekten daha fazlasını yapmalıyız.



İsrail tarafından yeni bir operasyon yürütülüyor gibi görünüyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, nereye tahliye edilebileceklerini söylemeden 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor.

"İsrail'in en büyük destekçisi Biden bile söyledi"

Borrell, hem kendisi hem de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün birçok mesaj yayınlayarak İsrail'den Mısır sınırındaki Filistinlilere yardım girişini engellememesini istediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

Artık endişemizi ifade etmekten başka bir şey yapmalıyız. Artık birçok kişi İsrail'in eylemlerinin orantılı olmadığını, ölü sayısının kaldırılamayacak düzeyde olduğunu söylüyor.



Dün ABD Başkanı Joe Biden bile söyledi. İsrail'in en büyük destekçisi, bunu kendisi de dile getiren Biden bile İsrail'in eylemlerinin orantısız olduğunu, ölü sayısının, sivil kayıpların sayısının inanılmaz olduğunu söyledi.

"AB, İsrail'e silah sağlamıyor"

Bir gazetecinin "Peki eyleme geçmeye dair sizin bir öneriniz var mı?" sorusu üzerine Borrell, şu yanıtı verdi:

AB, İsrail'e silah sağlamıyor. Başkaları sağlıyor. Eğer ölü sayısının çok yüksek olduğunu düşünüyorlarsa, bunu az tutmak için yapabilecekleri bir şeyler vardır belki.

"Kurtulmak istediği bir sır değil"

AB Yüksek Temsilcisi ayrıca, şu değerlendirmeyi yaptı:

İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) kurtulmak istediği bir sır değil.



Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle.

Trump'ın sözlerini değerlendirdi

Josep Borrell, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı, NATO konusunda finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkelere saldırı düzenlemeye teşvik ettiğiyle ilgili diyaloğuna da değindi.

"NATO, alakart ittifak olamaz"

Borrell, "NATO, ABD başkanının mizah anlayışına bağlı olarak 'alakart' bir askeri ittifak olamaz." şeklinde konuştu.