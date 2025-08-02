Acil tuzak uyarısı yapıldı: İspanya’nın gözde tatil adası yılan istilasına uğradı!

Avrupa’nın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan İspanya’ya bağlı Mallorca Adası, bu kez altın kumsalları ya da masmavi koylarıyla değil, endişe verici bir doğa tehdidiyle gündemde.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu huzurlu Akdeniz adası, son aylarda kontrolden çıkan bir yılan istilasıyla karşı karşıya.

Üstelik bu durum yalnızca insanların huzurunu kaçırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel ekosistemi de alt üst etme riski taşıyor.

Sorunun merkezinde ise, Güneybatı Avrupa ve Kuzey Afrika kökenli atnalı yılanları (Horseshoe Snake) yer alıyor.

Normal şartlarda doğal dengenin bir parçası olarak görülebilecek bu tür, Mallorca’da doğal avcılarının bulunmaması nedeniyle hızla çoğalıyor.

UZUNLUKLARI 170 SANTİMETREYE KADAR ULAŞIYOR!

Yaklaşık 170 santimetre uzunluğa kadar ulaşabilen ve yüzme yetenekleriyle adanın her köşesine yayılabilen bu yılanlar, yerli kuş türlerinden küçük memelilere kadar birçok canlı için tehdit oluşturuyor.

Balear Adaları Üniversitesi'nden biyolog Samuel Pinya, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, istilanın ciddiyetine dikkat çekerek, "Popülasyonu kontrol altına alabilmek için binlerce, hatta on binlerce tuzak kurulması gerekiyor" dedi.

Uzmanlara göre Mallorca’daki atnalı yılanı sayısı, anakarada bulunan doğal yaşam alanlarındakinden bile daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Bu nedenle uzmanlar yılanları uzaklaştırmak için acil olarak bir tuzak kurulması konusunda uyarılarda bulunuyor.