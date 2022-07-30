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    Adolf Hitler'in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

    Alman Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu söylenen saat ABD’de düzenlenen bir açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı. Açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.
    • 30.07.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:56
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    Adolf Hitler'in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

    Independent gazetesinin haberine göre Adolf Hitler'in saati, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.

    Üzerinde svastika ve AH baş harflerinin işlendiği Huber marka saat ismi açıklanmayan bir alıcıya gitti.

    1,1 milyon dolara alıcı buldu

    Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

    Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan "hatıra" olarak aldı.

    Yahudi liderler müzayedeyi kınadı

    Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.

    34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.

    Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını açıkladı.

    Daha önce kitabı satıldı

    AA'nın haberine göre Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.

    Adolf Hitler in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı #1

    Adolf Hitler in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı #2

    Adolf Hitler in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı #3


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