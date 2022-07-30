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Adolf Hitler'in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Adolf Hitler'in saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Alman Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu söylenen saat ABD’de düzenlenen bir açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı. Açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.