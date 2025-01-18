Adolf Hitler'in sapığının gizli günlüğü yayınlandı: Führer cennet gibiydi

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İngiliz Daily Mail gazetesi, Adolf Hitler'in İngiliz hayranının uzun süredir kayıp olan gizli günlüklerini yayınladı.

Unity Mitford isimli kadının deri ciltli günlüğü, tarihin en kötü adamı olarak kabul edilen Adolf Hitler hakkında yeni bakış açıları ortaya koyuyor.

80 YIL SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Mitford, 2. Dünya Savaşı'na kadar beş yıl boyunca günlüğünde ilişkilerinin sırlarını yazdı.

Bu kayıtlar daha önce hiç yayınlanmadı.

80 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan günlükler 1935'ten 1939'a kadar uzanıyor ve Hitler ile 139 görüşmeyi kayıt altına alıyor.

HITLER'İ 17 YAŞINDA DÖNDÜREN KADIN

Hitler'in küresel bir katliam planlarken, 1.80 boyundaki sarışın güzelin etrafında "17 yaşında bir genç gibi davrandığı" söyleniyordu.

Nazi hayranı olan Unity Mitford, sanki bir tanrıymış gibi sürekli olarak 'Führer' veya 'O' olarak bahsettiği diktatöre tapıyordu.

HITLER'DEN 25 YAŞ KÜÇÜKTÜ

1935 yılı başlarken, Unity Mitford'un aklında tek bir şey vardı: Adolf Hitler'le tanışmak. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, Hitler'den 25 yaş küçüktü.

Almanca öğretmeninin verdiği bir ipucu sayesinde Unity, onun Münih'teki Osteria Bavaria adlı küçük bir İtalyan restoranına sık sık gittiğini öğrendi.

AŞKI İÇİN ALMANYA'YA TAŞINDI

Genç kadın o kadar aşık olmuştu ki, 20 yaşındayken Nazi liderini takıntılı bir şekilde takip etmek için Münih'e taşındı.

Burada onun çarpık duygularını kazandı; Hitler'in sevgilisi Eva Braun'u bile kıskançlık krizlerine sokmayı başardı.

"HAYATIMIN EN HARİKA GÜNÜ"

Günlük, genç kadının Hitler'in takıntılı bir takipçisinden onun büyülenmiş sırdaşına nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

9 Şubat 1935'te, Hitler'le ilk kez tanıştığında ve onu restoran masasına çağırdığında şöyle yazmıştı:

"Hayatımın en harika günü."

"HARİKA KONUŞUYOR"

İşte genç kadının günlüğünden bazı çarpıcı girdiler...

Pazartesi, 18 Şubat: Öğle Yemeği Osteria. Fuhrer geliyor ama benimle konuşmuyor. FUHRER, Herr Werlin aracılığıyla BİZİ MASASINA DAVET EDİYOR. 6.15-8.15 arasında oturup onunla konuşuyoruz. Harika konuşuyor. Eğer gidersem beni Berlin'de ziyaret etmeye davet ediyor ve Almancam için bana iltifat ediyor

"FÜHRER HARİKA BİR RUH HALİNDE"

Cumartesi, 24 Ağustos: Hoffmann saat 3.30 civarında yanıma geliyor ve beni Führer'in masasına davet ediyor. Führer harika bir ruh halinde. Yahudilerden, İtalya'dan, Habeşistan'dan vs. bahsediyor - çok gülüyor.

"ONU GÖRMEYİ UMARAK 2 SAAT BEKLİYORUM"

Pazartesi, 28 Ekim: Fuhrer bizi yaklaşık 10 dakika sonra davet ediyor. Fuhrer yaklaşık 6.30'da gidiyor. Ona uzun, uzun bir süre veda ediyorum. 9.40'ta Bahnhof'a [istasyon] gidiyorum. Fuhrer'i görmeyi umarak orada 2 saat bekliyorum. Onu göremiyorum.

KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DENEDİ

Genç kadının günlüğündeki son giriş tarihi 1 Eylül 1939, Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği gün.

İki gün sonra, savaş ilan edildiğinde Unity, anavatanı ve sevdiği Nazi Almanyası'nın birbirleriyle savaşa girme ihtimali karşısında o kadar perişandı ki Münih'teki İngiliz Bahçesi parkında kendisini tabancayla vurdu.

Kendini öldürmeyi başaramadı, ancak beyin hasarı aldı ve kurşun kafatasında kaldı.

1948'de 33 yaşında öldüğü İngiltere'ye döndü.