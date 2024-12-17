DHA

Esad rejiminin Suriye'deki vahşetinin en büyük göstergesi Sednaya Hapishanesi..

Esad'ın "insan mezbahası" olarak bilinen Sednaya'da birçok Suriyeli işkence altında can verirken, hapishanenin içinden ise korkunç görüntüler ortaya çıktı..

Sednaya Hapishanesi'ne giren muhalifler, korkunç görüntülerle karşılaştı.

Yıllarca hapishanede esir olarak tutulanlar kurtarıldı ancak yerin altında kurtarılmayı bekleyen başka mahkumların da olduğu düşünülüyordu..

Bunun üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Esad'ın işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi'nde arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.

120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla bölgede faaliyet gösteriyor.

AFAD BAŞKANI SEDNAYA'DAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Çalışmalara ilişkin son durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş açıkladı..

Memiş, yerel otoritelerin, Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne yaptığı müracaat üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, bugün hava aydınlanır aydınlanmaz hapishanede çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Okay Memiş, bina içindeki tüm katları, zemin bölmesini, hücreleri, koğuşları ve idari bölümleri dikkatli şekilde kontrol ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

Neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Buna ilişkin iddialar vardı, canlıya rastlanmadı, bina içinde gömülmüş herhangi bir mahkuma rastlanmadı. Bununla birlikte içeride yaptığımız çalışmada insanlık dışı muameleye maruz bırakılan birçok alet edevat gördük, gözlemledik. Onların hiçbirine dokunmadık.

"NETİCE İTİBARIYLA HERHANGİ BİR CANLIYA RASTLAMADIK"

Burası Esad rejiminin göstergesi niteliğinde bir bina olduğu için ileride yaşanabilecek, uluslararası mahkemelerde yargılanma konusu olabilecek bir alan da olduğu bilinciyle hareket ettik. Netice itibarıyla herhangi bir canlıya rastlamadık.

"MAYINLI BİR BÖLGE DE VAR"

Avluda çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Memiş, "Tabelalarda da açıkça göstermişler, mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Bugün binanın içindeki çalışmayı tamamladık. Yarın da bu alanda çalışmamızı devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde, onların bu süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.