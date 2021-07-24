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- Afganistan’da 31 eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Afganistan’da 31 eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanacak
- İHA
- 24.07.2021 - 16:51
Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin çekilme sürecinin başlamasıyla güvenlik endişeleri arttı.
Ülkede ilerleyişini hızlandıran Taliban’a karşı yeni önlemler alındı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, 34 vilayetin 31’inde gece sokağa çıkma yasağı uygulamasının başladığını ifade etti.
Yapılan açıklamada, “Şiddeti durdurmak ve Taliban'ın hareketlerini sınırlamak için ülke genelinde 31 vilayette gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.
KABİL, PANJSHIR, NANGARHAR YASAĞA DAHİL EDİLMEDİ
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmad Zia Zia ise gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 22.00-04.00 arasında geçerli olacağını, Kabil, Panjshir ve Nangarhar’ın yasağa dahil edilmediğini belirtti.
BAŞKENTLERDE KONTROL SAĞLAYAMADI
Taliban birçok bölgede kontrolü ele geçirse de henüz hiçbir vilayetin başkentinde kontrol sağlayamadı.
Uygulanacak yasak ile Taliban militanlarının vilayet başkentlerine sızmasının engellenmesi hedefleniyor.