Afganistan’da 31 eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Güvenlik endişelerinin artmasının ardından ülkenin 34 eyaletinin 31’inde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın 22.00-04.00 saatleri arasında geçerli olacağı ifade edildi.

Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin çekilme sürecinin başlamasıyla güvenlik endişeleri arttı.

Ülkede ilerleyişini hızlandıran Taliban’a karşı yeni önlemler alındı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, 34 vilayetin 31’inde gece sokağa çıkma yasağı uygulamasının başladığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, “Şiddeti durdurmak ve Taliban'ın hareketlerini sınırlamak için ülke genelinde 31 vilayette gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

KABİL, PANJSHIR, NANGARHAR YASAĞA DAHİL EDİLMEDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmad Zia Zia ise gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 22.00-04.00 arasında geçerli olacağını, Kabil, Panjshir ve Nangarhar’ın yasağa dahil edilmediğini belirtti.

BAŞKENTLERDE KONTROL SAĞLAYAMADI

Taliban birçok bölgede kontrolü ele geçirse de henüz hiçbir vilayetin başkentinde kontrol sağlayamadı.

Uygulanacak yasak ile Taliban militanlarının vilayet başkentlerine sızmasının engellenmesi hedefleniyor.