Afganistan'da art arda 3 saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Kabil'de arka arkaya 3 ayrı saldırı gerçekleştirildi. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken 2 kişi de yaralandı

Polis tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kent genelinde arka arkaya 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz, ilk 2 patlamanın 15 dakika arayla gerçekleştiğini, 3. patlamanın 2 saat sonra gerçekleştirildiğini kaydetti.

SİVİL OTOMOBİLİ HEDEF ALDI

5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade eden Faramarz, ilk patlamanın bir sivile ait otomobili hedef aldığını, araç içinde bulunan 2 yolcunun yaralandığını aktardı.

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ASKERLER HEDEF ALINDI

Faramarz, 2. patlamanın Kabil'in kuzeybatısında ulusal ordu askerlerinin bulunduğu bir aracı hedef aldığını, 2 askeri personel ile yoldan geçen 1 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Faramarz, 3. patlamanın Kabil'in batısında bulunan bir polis arabasını hedef aldığını ve 2 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Polis Sözcüsü Faramarz, Kabil polisinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ve saldırıları henüz üstlenen bir örgütün olmadığını belirtti.