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- Afganistan'da art arda 3 saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
Afganistan'da art arda 3 saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
- İHA
- 20.02.2021 - 15:13
- Güncelleme : 20.02.2021 - 15:22
Polis tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kent genelinde arka arkaya 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz, ilk 2 patlamanın 15 dakika arayla gerçekleştiğini, 3. patlamanın 2 saat sonra gerçekleştirildiğini kaydetti.
SİVİL OTOMOBİLİ HEDEF ALDI
5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade eden Faramarz, ilk patlamanın bir sivile ait otomobili hedef aldığını, araç içinde bulunan 2 yolcunun yaralandığını aktardı.
Afganistan'da art arda 3 saldırı: 5 ölü, 2 yaralı VİDEO
ASKERLER HEDEF ALINDI
Faramarz, 2. patlamanın Kabil'in kuzeybatısında ulusal ordu askerlerinin bulunduğu bir aracı hedef aldığını, 2 askeri personel ile yoldan geçen 1 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Faramarz, 3. patlamanın Kabil'in batısında bulunan bir polis arabasını hedef aldığını ve 2 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.
HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Polis Sözcüsü Faramarz, Kabil polisinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ve saldırıları henüz üstlenen bir örgütün olmadığını belirtti.