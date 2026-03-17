Afganistan'da hastaneye hava saldırısı: 400 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısı, büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililerin açıklamasına göre, uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi doğrudan hedef alındı.

Saldırı sonucunda hastanenin geniş bir bölümü yıkılırken, binada bulunan çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

"HASTANENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YOK OLDU"

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, yaptığı yazılı açıklamada saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirtti. Fıtrat, saldırının Pakistan askeri yönetimi tarafından düzenlendiğini öne sürerek, hastanenin büyük ölçüde tahrip olduğunu ifade etti.

EN AZ 400 ÖLÜ

İlk belirlemelere göre saldırıda en az 400 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 250 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Çıkan yangın kontrol altına alınırken, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Saldırı, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşırken, uluslararası kamuoyunun olaya ilişkin tepkisinin artması bekleniyor.